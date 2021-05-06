【本報訊】大股東為國企越秀集團的創興銀行（1111），昨日早市股價突飆三成，至10時45分忽然停牌，停牌前報13.76元，為近三年新高，成交7,523萬元，有消息指或涉及賣盤或供股，但集團午後先指為發佈內幕消息公告，至昨晚再一次澄清，似圖打破賣盤傳聞。

創興銀行停牌前急升，亦帶動多家本港銀行股價造好，其中大新銀行（2356）升幅最多，升4.6%，報8.93元；中銀香港（2388）升2.5%，報28.75元；渣打銀行（2888）升2.1%，報56.2元；恒生銀行（011）升1.9%，報160.3元；東亞銀行（023）升1.7%，報15.96元。

一級資本比率偏低

翻查各香港上市銀行年報資料顯示，創興銀行普通股權一級資本比率屬所有香港上市銀行最低，去年比率為11.3%。此外，市場信貸風險不明朗因素不斷增加之下，集團金融資產減值準備增加逾兩倍至4.22億，導致去年該行少賺22%，錄得溢利14.8億元，而去年年報亦指應保留足夠的資本以應付未來挑戰，故削減末期息44%至23仙。有分析員預期，內幕消息或與充實資本的活動有關。

創興銀行原名廖創興銀行，1948年在香港創立。2013年原股東廖氏家族與越秀集團簽署協議，以總收購作價116.4億元，買入約75%股份，2018年再引入廣州地鐵為股東，現時持股7.21%。