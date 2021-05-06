早前美國財長耶倫在公開場合評論經濟「過熱」，指若果通漲升溫，聯儲局將有需要加息。消息一出，市場立刻有反應，耶倫亦很快出來澄清言論。

耶倫到底說了什麼？原文主要有兩句：It may be that interest rates will have to rise somewhat to make sure that our economy doesn’t overheat, even though the additional spending is relatively small relative to the size of the economy，意思是雖然政府支出相比經濟規模不算巨大，但若果經濟真的「過熱」，聯儲局就要出手。這個判斷大家不一定同意，但毫無疑問此說法非常溫和，若果出自一個普通分析員之口，新聞價值等如零。

市場反應大，皆因耶倫有大權在手，一言一行足以改變市場看法。為保聯儲局的獨立性，作為高官的耶倫就要放棄言論自由，連這樣普通的一句話也要收回。

耶倫之舉，自然令大家想起更為踴躍表達已見的特朗普。

特朗普在位時經常評論貨幣政策，屢次「勸籲」聯儲局減息。與耶倫不同，特朗普沒有收回言論的習慣，甚至會越講越興奮。有研究就指出，每當特朗普在Twitter提到減息，長期利率就會應聲下跌。最淺顯的解讀，就是言論改變了市場預期，未來短期利率帶動長期利率下降。

不過，也許是特朗普講得太多，研究亦發現隨着時間流逝，特朗普以Twitter左右利率能威力越來越弱：市場見聯儲局當特朗普透明，自然就不會認真看待其言論，道理跟「狼來了」的故事一樣。

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

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