【本報訊】廣東6間金融監管機構聯合發佈通知，就《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則》公開徵求意見。金管局回應指，新安排具更多靈活度。

起草說明中稱，粵港澳大灣區經貿往來密切、人員交流頻繁，居民個人在區內跨境工作生活非常普遍，對跨境理財存在較大需求。

金管局：新安排增靈活度

「北向通」跨境資金淨流入額上限和「南向通」跨境資金淨流出額上限均不超過理財通業務試點總額度。目前，理財通業務試點總額度暫定為1,500億元人民幣。另外，理財通業務試點對單個投資者實行額度管理，投資額度為100萬元。值得注意的是，港澳投資者可以購買內地銀行非保本淨值化理財產品，但現金管理類理財產品除外。

金管局發言人回應指，一直就理財通的具體落實安排與證監會、內地當局和業界保持溝通。特別是業界在過去兩輪諮詢過程中提出不少具建設性的建議，對構思如何在風險可控的前提下，讓理財通盡快落地有很大幫助。

發言人續指，就業界關心的事宜，一直與內地當局進行討論並於最近取得正面的進展。最新的實施方案增加了更多靈活度。相信這些額外靈活性將有利於業界開展理財通業務。金管局已就最新實施方案與業界溝通，以及繼續與內地當局聯繫，加緊籌備工作，爭取盡快啟動理財通。