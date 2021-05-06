【本報訊】市區多個新盤混戰，單單旺角站附近已有三個新盤推售，日前有利集團（406）大角嘴利．晴灣23更開出低市價兩成的屯門新盤價，首日收逾222個認購登記，首批50伙計，超額認購逾三倍。至於信置（083）旗下旺角新盤One Soho昨日次輪發售76伙，客戶幾乎被大角嘴項目搶盡。項目昨晚售出15伙，只佔次輪發售單位約兩成。

新盤One Soho次輪售出15伙，其中22樓A5單位，實用面積374方呎，兩房開放式廚房間隔，以947.74萬元成交，呎價25,341元，成交價為項目新高。此外，可供發售的兩房單位悉數沽清。項目累售141伙，佔可供出售單位逾七成，套現約10億元。

Henley加推96伙貴8%

中原住宅部總裁陳永傑指，由於日前大角嘴新盤開價較One Soho呎價折讓逾4,000元，目測旗下逾三成客人都轉投大角嘴項目。而即將在本周末招標及抽籤賣樓的恒地（012）啟德The Henley，連日加推多張價單，最新再推96伙，折實平均呎價升至28,548元，比首批貴8%。

啟德The Henley最新加推4號價單，涉及96伙，當中包括93伙標準分層單位及3伙連花園單位。戶型方面，有58伙一房戶、16伙兩房戶及19伙三房單位。單位實用面積介乎274至889方呎。維持最高5%折扣，折實價780.8萬至2,876萬元，呎價24,748至34,551元，折實平均呎價是28,548元，比首張價單的26,448元，貴近8%。入場單位為低座B座1樓B室，折實價780.8萬元；最貴一伙為2座22樓F室，折實價2,876.3萬元。

恒地營業（一）部總經理林達民指，項目至今共錄得約2,260票登記數字，超額認購逾10.5倍。

天寰複式4,429萬沽出

The Henley部署周末開售之際，同區個別現樓新盤貨尾錄交投，建灝地產集團旗下啟德天寰，昨日以招標形式沽出1伙地下及1樓連花園及私人泳池複式單位，成交價近4,429萬元，呎價3.3萬元。成交單位為低座星寰匯3座地下及1樓Garden Pool Villa C特色單位，實用面積1,342方呎，單位連車位成交價合共4,428.6萬元，實用呎價3.3萬元。

新地沙田多石街瓏珀山近日交投加快，最新以招標形式售出Queen Tower 1 27樓Penthouse B單位，實用面積為1,235方呎，連699方呎天台，成交金額3,217.19萬元，成交呎價26,050元，創項目成交金額新高。