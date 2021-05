早前美國財長耶倫在公開場合評論經濟「過熱」,指若果通脹升溫,聯儲局將有需要加息。消息一出,市場立刻有反應,耶倫亦很快出來澄清言論。耶倫原文主要有兩句:It may be that interest rates will have to rise somewhat to make sure that our economy doesn’t overheat, even though the additional spending is relatively small relative to the size of the economy,意思是雖然政府支出相比經濟規模不算巨大,但若果經濟真的「過熱」,聯儲局就要出手。這個判斷大家不一定同意,但毫無疑問此說法非常溫和,若果出自一個普通分析員之口,新聞價值等如零。市場反應大,皆因耶倫有大權在手,一言一行足以改變市場看法。

為保聯儲局的獨立性,作為高官的耶倫就要放棄言論自由,連這樣普通的一句話也要收回。耶倫之舉,自然令大家想起更為踴躍表達已見的特朗普。特朗普在位時經常「勸籲」聯儲局減息,與耶倫不同,特朗普沒有收回言論的習慣。有研究指出,每當特朗普在Twitter提到減息,長期利率就會應聲下跌。

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

