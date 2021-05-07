位處薄扶林道半山的Jessville，屬樓齡已達90年的戰前西式建築物，大宅原由前首席大法官楊鐵樑的岳父譚雅士持有，隨著譚雅士1976年去世，物業改由譚雅士妻兒持有，該大宅毗鄰新建一座Jessville Tower公寓，建有28個分層單位，將連差餉、管理費及一個車位出租，最低月租7.38萬元。

萊坊獲業主委託代理薄扶林道128號Jessville招租事項，位處薄扶林128號的Jessville ，包括兩座住宅大樓，一座擁有90年歷史的大宅Jessville Manor及全新公寓Jessville Tower。

Jessville Tower建有28個分層單位，實用面積為1,358方呎和1,431方呎，為三房和四房間隔，月租7.38萬元起，租金已包括差餉、管理費及一個車位租金。項目座落薄扶林半山地段，瑪麗醫院的東邊，單位可望南區沙灣及鋼綫灣海景，景，並配有雙層隔熱玻璃連外置百葉窗以遮擋陽光。原有花園進行擴建，加設無邊際泳池和兒童遊樂區。另外公寓更提供健身室。新建三層停車場，每個車位均配備充電器。

旁邊的Jessville Manor為一座早於1931年落成，已有90年歷史的府第。大宅由譚雅士於1929 年建造，並以其妻杜佩珍的英文名字命名。大宅已翻新為 Jessville Manor，內裡改建為4個特式單位，實用面積由2,248至2,961方呎不等，稍後公佈推出詳情。

萊坊專業服務董事總經理陳致馨先生表示，這個是一個保育和發展並存的項目，保存了擁有90年歷史的大宅，將它翻新為Jessville Manor，另外在現址加建一座名為Jessville Tower的全新公寓。在磋商的過程中，發展商平衡不同持分者的預期，既可持續發展亦顧及經濟效益。

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