由路勁（1098）、平保（2318）及港鐵（66）合作發展的黃竹坑站晉環（SouthLand），於上周六（1日）展開首輪開售，首批240伙單位單日全數沽清，發展商加推新一張價單，大幅加價逾1成，但與首批單位一樣，全部沒有真海景。記者到現場實地考察，發展商聲稱望到海景的1A座A室，其實只是望到一線「罅海」，不過亦成功以招標形式賣出6伙，最貴的一伙更索價6,600萬元，呎價要5.4萬餘元。

晉環是黃竹坑站港島南岸第1期項目，位置上不算是最好的一期，因為除了距離港鐵站較遠之外，其實大部份的單位都要樓望樓。發展商開3萬餘元一呎的單位，其實主要都是望樓景。如果買家想要有較好的景觀，其實亦有望向黃竹坑以及運動場一帶的景觀可以選擇，主要是位於2A座的F至H，但這批單位，有機會對港島南岸第5期的發展項目，景觀將來亦有變數。

如果買家想要有一線「罅海」，其實只有1A座A室的單位可以選擇，但發展商未有這批單位開價，而是以招標的形式出售，即是說，想要有海景單位，就一定要支付比同屋苑其他單位貴很多的價錢才買到。而剛於周一成交的6伙1A座A室單位，成交價由5,000萬至6,600萬元，呎價由4.1萬至5.4萬元。

雖然要支付高昂的價錢，但其實購買得到的海景，亦不算十分優質，因為這一座單位，會對正區內的私人機構參建居屋南濤閣，所以住戶只能夠在南濤閣住宅大廈間的罅位望到海景，所以是否值4萬多5萬元一呎，就要見人見智。

至於區內的配套，由於項目位於黃竹坑站上蓋，所以交通算是方便，要出入核心區中環、金鐘一帶，只需要數個港鐵站，車程大約是10分鐘。至於苑屋對面，亦有巴士總站出入，但買家要留意，如果以巴士、小巴等等交通工具出入南區，香港仔隧道是必經之路，所以要預計繁忙時間，交通會比較擠塞。

購物飲食的話，暫時區內未有大型商場，而港島南岸的商場項目，亦預計要2023年才會落成，到時候才會比較方便。現在要去到香港仔，才會有較完善的生活配套。

睇樓手記：

黃竹坑已經多年未有推出新盤，加上晉環位於港鐵站上蓋，有一定的賣點，但發展商開價進取，以首批黃竹坑站上蓋的物業來看，一開價已經把整個港島南岸項目的樓價扯高，相信將來其他期數的發展商，開價一定會更進取。

現時主要問題在於，區內的配套仍未完善，發展商開出3.3萬元一呎，以現時區內沒有商場、飲食購物配套不足的情況下，發展商開出的價錢可以說是把將來港島南岸的發展規劃優勢都計算在內，所以現時的買家可以說是用未來兩至三年後，這區升值後的價錢購買這個樓盤。以現時區內豪宅深灣9號比較，發展商是嘉華、信置及南豐，據中原數據，平均成交呎價都只是約4.2萬，但景觀已經要比早前以癲價每呎5.4萬元成交的晉環高層「罅海」單位要好。

買家亦要留意，晉環只是黃竹站第一期，未來供應量仍有很多，到底值不值得以一個兩、三年後的價錢購買這個盤，買家都要好好的想清楚。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略