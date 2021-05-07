港交所（388）推出一系列的「環境、社會及管治」（ESG）研討會，在監管以外，為上市公司提供指引及教育，推廣ESG的重要性。港交所主席史美倫表示，因疫情及氣候議題，可持續發展日益重要。ESG表現不但代表企業抵禦能力、風險管理能力，亦反映其業務的長遠價值，相信ESG將成為業務發展的重心。

首個研討會探討董事會多元化議題，港交所上市主管陳翊庭表示，該所致力提倡公司董事會多元化，並逐漸推廣至員工層面。除性別多元外，該所亦重視定期更新董事會成員組合及提名程序。她認為，這有利企業的可持續發展，及長遠營運及回報表現。

她亦引用MSCI數據指出，去年香港企業董事會內的女性佔比只有12.4%，按年只增長0.3個百分點，甚至低於內地的13%，她認為香港這方面仍有很大的改善空間。她又指出，去年上市申請發行人中，有2成公司的董事會全是男性，港交所已要求其在上市後2至3年內作出改善，並會持續監察情況。

港交所在4月中展開諮詢，推動董事會成員多員化。包括規定委任最少一名另一性別的董事，設有3年的過渡期；以及重選長期連任獨董時，須經獨立股東批准，確保其獨立性。

目前港交所董事會共有13名成員，當中女性董事有3位，包括主席史美倫、獨董周胡慕芳及梁頴宇，佔比為23%。截至去年底止，該所僱員人數為2,392名，當中女性僱員有970名，佔整體員工40.6%。按高層僱員，女性與男性的員工分佈分別為35%及65%。

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