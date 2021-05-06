【本報訊】二手搶盤氣氛旺，新高價成交不絕於耳。香港置業劉浩勤表示，市場缺盤之下，將軍澳峻瀅10天內兩度破頂，兩房終升破800萬元。他指1座高層B室，實用面積529方呎，昨以825萬元獲承接，成為屋苑兩房新樓王，較紀錄再推高32萬元。

峻瀅對上新高為6座高層E室，上月25日以793萬元易手，惟該紀錄只維持約10天便被打破。原業主則於2015年5月以538萬元買入，持貨六年賬面獲利287萬元，升值54%。

寶翠園四房4,928萬沽

破頂潮蔓延至迷你公屋市場，消息指，沙田廣源邨廣楊樓高層26室，實用面積165方呎，開放式間隔，連地價以205萬元易手，呎價1.25萬元，創屋苑呎價新高。

特色單位有價有市。九龍灣淘大花園I座高層3室，屬頂層連天台戶，實用面積378方呎，登記以745萬元售出，呎價19,709元，創同類單位新高價，較估值貴4%。按原業主2016年底買入價528萬元計，不足五年升值41%。

市場消息指，西半山寶翠園1座高層H室，實用面積1,447方呎，四房間隔，成交價4,928萬元，呎價34,057元，創屋苑樓價及呎價歷史次高。值得留意的是，同座其樓下一層H室單位，兩年前曾以5,568萬元及呎價38,480元易手，創屋苑新高，今次高一層反而賣平640萬元或11%。

樓市暢旺，名人趁勢於高位沽貨。香港仔深灣9號9座低層B室，實用面積1,534方呎，最近以4,700萬元沽出，呎價30,639元，較銀行估價高約4%。原業主豪立投資有限公司2011年斥3,333.7萬元購入，公司董事為伍步騰及伍曾瑞琼，為永隆銀行創辦人伍宜孫家族後人，持貨10年賬面獲利1,366萬元。