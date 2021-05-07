滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝連任新一屆香港總商會主席，他表示雖然今年首季經濟大幅反彈，惟本地經濟依然疲軟，前景欠明朗，「面對社交距離限制，本地市場有待復蘇，我們希望政府能為受影響企業提供支援，著手重啟邊境，並提高疫苗接種率。」

總商會於今日（7日）傍晚召開周年會員大會，隨後新理事會即舉行首次會議，選出正副主席。宏亞按揭證券董事總經理孫立勳獲選連任常務副主席。長實（1113）主席兼董事總經理李澤鉅、會德豐主席兼常務董事吳宗權，及其士國際（025）非執行董事周維正連任副主席。

王冬勝續表示，總商會現正開展一項活動，鼓勵會員拍攝短片分享接種新冠病毒疫苗的原因，藉此呼籲廣大市民一同響應，「儘早接種疫苗，從而讓商業和旅遊活動重回正軌。我們愈快走出疫情，社會便會愈快回復正常。」

王冬勝指出，內地經濟復蘇步伐理想，企業宜把握中國，尤其是大灣區發展所創造的機遇。而該會早前向政府倡議設立「大灣區青年就業計劃」，至今商會會員已提供近600個職位空缺，讓有意參與的本港畢業生赴大灣區發展事業。

是次大會亦重選6位理事，其中5位獲選連任，分別為Professional Property Services Ltd主席蒲祿祺、渣打（香港）亞洲地區行政總裁洪丕正、港鐵（066）行政總裁金澤培、Shroff & Co Ltd主席兼行政總裁尼維利施樂富、裕華國產董事總經理余鵬春；另外麗新（488）主席林建岳亦獲選成新一任理事。

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