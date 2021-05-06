標普500指數上周創新高兼突破4200點心理關口，但似乎無以為繼，周三標指收4167點， 未能收復耶倫加息言論後的失地，納指表現較道指和標指遜色，無他，縱使鮑威爾不斷派定心丸說通脹只是暫時，但北美洲的物價上漲頗急，汽油價格比去年升超過一倍，各國重啟經濟勢頭持續，雖然主流傳媒不斷播放印度疫情的恐怖片段，但歐洲已經準備迎接已接種疫苗的旅客。

歐美人民枕戈待旦四處遊走，導致紐約期油突破66美元，木材價格比多年的平均價升了兩倍，肉類價格也大升，政府不斷派錢令失業人士不急於找工作，使工資進一步上升，經歷三四月的調整，再膨脹股份再度呈強。

跟進本欄過去推介的再膨脹系列股份，Suncor（SU）業績理想，又再挑戰23美元，過去幾周有Sell Weekly Put 或 Covered Call的朋友，配合rollover策略，應有不俗回報，雖然SU升得慢，但如果升得太急，貨被太早Call走，未必划算。鈾礦ETF URA突破三四月份雙頂21元的心理關口，如果企穩，有望進一步大升，URA走勢頗急，又沒有Weekly Option，不建議 Sell Covered Call。Home Depot（HD）持續創新高，建築相關產品極度短缺，北美民眾持續搶購戶外用品，極度利好HD，建議投資者繼續放在一旁，望得多手痕沽掉持貨，反而不妙。

至於科技股，Spotify（SPOT）業績後大跌，執筆時只有238美元，分析指受蘋果（AAPL）和亞馬遜（AMZN）的串流音樂服務威脅。但王弼說過，SPOT獨孤一味做串流音樂，沒有退路，必須有破釜沉舟的決心，拚死還擊，但對於AAPL和AMZN來說，串流音樂只是一個部門，打起上來，決心存疑。Netflix和Domino’s Pizza專注本業異軍突起，股價在過去十年分別升了17倍和25倍，專注串流音樂的SPOT，不妨趁這次調整吸納。

王弼

專業投資者，曾任基金首席經濟師

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