【本報訊】據路透報道，騰訊（700）正與美國外資審議委員會（CFIUS）自去年下半年起，商討讓它保留美國遊戲開發商Riot Games及Epic Games持股的相關協議，但不清楚協議細節。

路透引述消息指，CFIUS一直研究Epic Games與Riot Games對用戶個人數據的處理是否因其中資所有權的背景而構成國家安全風險。CFIUS通常會對業務涉及國家安全的公司所有者設置障礙，並要求任命獨立審計機構以監督這些協議的執行情況。

未有共享用戶數據

騰訊、Epic Games、Riot Games及CFIUS來自美國財政部的代表均對消息未予置評，而Riot Games一名發言人表示，該公司獨立於騰訊，而且已經實施了行業領先的做法以保護玩家資料。而其中一名消息人士表示，Epic Games並未與騰訊共享任何用戶數據。

現時，騰訊持有Epic Games的40%股份，其主要作品為要塞英雄（Fortnite，內地稱為堡壘之夜），另亦全資持有全球最受歡迎桌上型電腦遊戲《英雄聯盟》Riot Games。

此外，根據市調機構Sensor Tower報告稱，上月騰訊於內地手遊發行商收入榜中排首位，而旗下《王者榮耀》及《和平精英》在4月份中國App Store手遊收入榜中排行首兩位。