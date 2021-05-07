近年不斷有新樓落成的將軍澳區，區內二手成交趨增，本月暫錄68宗成交，其中，東港城兩房單位錄業主反價22萬元，以逼近800萬元成交。

樓市高峰期被受追捧的東港城，屋苑至今已經24年樓齡，仍受二手用家追捧。美聯物業林振聲表示，東港城5座中層G室，實用面積466方呎，兩房戶望山景，原業主今年2月放盤，當時叫價770萬元，隨著過去2個月樓市氣氛高漲，業主最終反價共22萬元，加幅3%後，最終以792萬元售出單位，實用呎價16,996元。原業主2011年1月以331萬元購入單位，持貨10年，帳面賺461萬元，升幅1.4倍。

葵芳閣兩房584.1萬沽 呎價1.4萬

中原地產許偉業表示，葵芳閣2座高層H室，實用面積415方呎，2房間隔，業主今年3月叫價620萬元放盤，一對年輕夫婦傾價還價至573萬元，雙方最終協議，業主願減36萬元，另一邊廂買家追價11.1萬元，最終以584.1萬元成交，實用呎價14,075元。

據悉，該對年輕夫婦，自去年尾開始搵樓，見上述屬高層兼開揚景靚單位，因而決定入市。原業主於2010年6月191購入單位，持貨11年，帳面賺393.1萬元，升2倍。

太古城業主減價35萬 1,144.5萬沽2房戶

港島龍頭屋苑之一的鰂魚涌太古城，美聯物業吳肇基表示，寶安閣中低層D室，實用面積602方呎，兩房間格，原業主4月叫價1,180萬元放賣，最後減價至1,144.5萬元沽出，減價35.5萬元，減幅3%，實用呎價19,012元。原業主1996年11月以約359萬元購入，持貨逾24年，帳面賺約785.5萬元，升幅2.2倍。

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