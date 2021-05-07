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樓價指數｜CCL報按周再升0.05%至183.25點 距歷史高位差3.79%

51分鐘前
中原地城市領先指數按周再升0.05%至85周新高。

多個新盤接連開售，帶動樓市氣氛轉熱，反映樓市走勢的中原城市領先指數CCL最新報183.25點，為即2019年9月後85周新高，按周上升0.05%，距離歷史高位相差3.79%。

復活節長假期二手成交暢旺，中原地產指出，三大整體樓價指數齊升3周，CCL累升1.84%，CCL Mass累升2.08%，CCL(中小型單位)累升1.88%。CCL(大型單位)報181.92點，按周跌0.58%，上周指數創85周新高後單周回軟。豪宅樓價距離歷史高位相差5.21%。

中原城市領先指數CCL最新報183.25點，創2019年9月後新高，按周升0.05%，距離歷史高位相差3.79%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報185.89點，創86周新高，按周升0.23%，距離歷史高位相差3.02%。CCL(中小型單位)報183.51點，創86周新高，按周升0.17%，距離歷史高位相差3.52%。

上周CCL三大整體指數升幅擴大，但今周升幅明顯收窄，樓價升幅忽大忽小，走勢繼續反覆向上。新春長假後7周，三大整體指數持續一周齊升，一周齊跌，交錯出現。復活長假後，樓價會否出現連升，仍有待觀察。

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