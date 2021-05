1980年1月,收到香港浸會學院校長一封信,恭賀我以5A1B成績獲得「President Honor」。得到這榮譽固然開心,但更重要的是這榮譽令我一生懷着一個重要的理念前進,而這理念是來自謝志偉校長在嘉獎信內的一段說話:「我們不但要做好本份,更要幫助別人提昇自我,讓學者作育英才,薪火相傳的理念,蔚成本校之風。寄望你在本校所學,乃為全人之教育。我們社會所需要的,應為才智與誠信兼備的人才。」。(Quote “we will not only keep up our good work but will also help others to improve themselves, so that our college will be permeated with the atmosphere of scholarly pursuit…I hope the education that you receive at this college will be education for the whole person. Our society needs people with not only high intelligence but also with a deep sense of integrity.” )

1980 年 9 月升讀第四年畢業級時,由於要確保每年獲得獎學金,所以每天繼續幫學生補習,完畢回家後(很多時已經十時多了),務必匆匆吃過晚飯,繼而挑燈夜讀,努力考取較佳成績以獲得獎學金。假若沒有獎學金的資助,我的收入亦祇足以應付家裡的緊迫生活支出,根本沒有餘錢繳交學費。由於過於辛勞讀書與工作,不幸地而染上肺癆。幸好當時得到老師們的理解和體諒,准許我彈性上課,令我可以在學習、工作與休息之間取得平衡。

在治療的頭三個月,隔天要到位於石硤尾的胸肺治療中心接受針藥的治療。每一次要在半小時內吞下十五粒像斗零大小的藥丸和在臀部位置打下一支約 200ml 的大針。最初數星期,由於藥丸沒有膠囊包裹,所以有數次都反嘔出來,護士便教我每次買一盒紙包五花茶或罐裝可樂, 一同和藥丸喝下,效果相當成功。但這樣方式吃藥,種下了往後四十年都不敢再飲可樂和五花茶了。過了三個月,病情有所進展,顧問醫生 Dr. Mrs.Mak 批准不用打針,只需要繼續吃藥。再過多三個月,醫生就批准我暫停吃藥,觀察三個月再作決定。幸運地,從那時開始往後的四十年,肺癆病便遠我而去了。大約在 1988 年中,有一次,我當時一位朋友與我到她的好同學家裡晚宴,地點是在九龍塘一間 3,000 多呎的豪宅,在她家裡,我竟然遇見醫我肺癆的顧問醫生 Dr. Mrs. Mak……緣份真是太巧妙!

