【本報訊】去年商用物業市道沉寂，兩幅商業地皆流標，惟今年疫苗面世，經濟有復蘇迹象，樓市轉趨暢旺。鄰近銅鑼灣商業核心區的加路連山道商業用地昨日截標，最終錄得6份標書，其中希慎（014）與華懋合資；信置（083）夥拍嘉里（683）、利福國際（1212）、中渝置地（1224）合組財團入標；長實（1113）及領展（823）都有入標。

華懋行政總裁蔡宏興指，希慎在該區商業及零售物業發展經驗豐富，很高興與其合作競投。集團對香港前景富信心，預料辦公室需求在經濟復蘇下回升，尤其香港作為國際金融及貿易中心，對寫字樓的需求更殷切，會繼續物色合適的優質商業及住宅項目發展。

領展對合營持開放態度

另外，領展行政總裁王國龍表示，投標反映集團對香港的長遠承諾，以及對前景充滿信心，集團以獨資身份入標，同時亦尋求合營夥伴，對合營發展模式持開放態度。

地盤面積近16萬方呎，最高可建達107.64萬方呎，交通便利並就近銅鑼灣商業購物區，地舖的商業價值高。市場估值107億至172億元，每方呎樓面地價1至1.6萬元。然而，受賣地條款限制，中標財團須自費興建公眾停車場，提供125個車位。財團亦需負責興建地盤內的三所政府物業，包括幼兒中心、長者日間護理中心和地區康健中心，涉及樓面逾2萬方呎。

萊坊執行董事林浩文指，入標數目符合預期，亦以大型發展商為主。項目位置鄰近利園，周遭發展成熟，加上近日疫情回穩，增加發展商對項目興趣。因此除非政府的底價過高，否則地段流標風險不高。惟部份財團可能要預留彈藥入標中環地王，料發展商出價審慎。

每呎樓面地價料近1.6萬

林浩文又認為，地段樓面地價可高於高鐵站商業地，最終成交價亦對中環商業地的地價有參考價值。以現時及估算未來商業租金及商業氣氛，估計樓面地價每呎約1.5至1.6萬元，估值約161至172億元，總投資額約240至260億元，長期租金回報率約3至3.5%，資金回本期要約20至30年。

加路連山道商業地前身為機電工程署總部，訓練大樓「學師樓」於1975年落成，培訓機電業培訓工程師、技術員及技工。當局在2001年向立法會申請撥款，將機電工程署總部由銅鑼灣遷往九龍灣，於2005年遷入九龍灣新總部，並計劃於2004年至05年間騰出舊有地皮，惟一直拖延超過十年，直至2014年機電署才正式交出該地，遭審計署炮轟其做法不妥。