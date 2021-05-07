日本為不少港人的「家鄉」，每年遊客人次逾千萬，當局更預計2020年遊客人次達3300萬次，樓價更在宣佈奧運後率先炒起。可是一場世紀疫症令全球經濟停擺超過一年，日本經濟受到重創，原本萬眾期待的奧運會現傳出閉門比賽，令日本經濟再起飛夢碎。其實早在日本的70﹑80年代汽車及半導體超越美國，稱霸世界成為「日本第一」，可惜80年代末至90年代初，日本經濟泡沫，有關西地區的老牌發展商指，當地發展商由高峰期300間「執剩」90間，日本老一輩更鼓勵下一代寧願花費也不要置業。

日本為世界第二大經濟體

日本最風光時刻，是成為世界第二大經濟體。二戰之後 ，美國﹑日本簽署《美日安保條約》，美國出手扶助日本重建經濟，更大量採購軍需品，令到日本在60年代出口總值暴升20倍，70年代日本轉為浮動匯率，鼓勵資金流去國際市場，60至70年代日本平均人均生產總值增長率逾9%，為日本的高增長時期，80年代日本已經成為世界第二大經濟體。

可惜在1985年 ，日本跟美國、英國、法國﹑西德等簽訂《廣場協議》，干預外滙市場最終令日元升值，出口價值成本大增直接打擊本土製造業，更壞的情況是日本為刺激內需不斷調低利率 ，令大量資金流入股市及樓市，日本城市地價暴升了2倍，90年代 單是「東京」的地價就相當於美國全國的地價，以前日本人一間屋供三代 ，但隨住經濟爆泡日本經濟一沉就係30年 。

日本發展商︰地產商由 300間執剩90間

日本老牌發展商River Industry執行專務董事沖村晉一表示，原本關西地區有逾300間開發商，但經歷日本經濟泡沫及多次世界經濟危機後， 日本樓滯銷，加上銀行不願意貸款給開發商，更想他們馬上還錢，逼令不少開發商相繼倒閉，加上日本的「少子高齡化」（即低生育率及人口老化），對置業需求下降， 最終關西地區只剩下90間實力雄厚的開發商。

他又指這些大企業，並非單一發展房地產業務，還有經營電梯﹑電器﹑通訊﹑ 城市基礎﹑金融及製造業等， 企業市值逾一兆億日圓（約711億港元）的公司。

年青人不願投資 嘆無錢買樓

日本的社會氛圍為厭惡風險，老一輩希望子女可以過正常生活，規避風險的情緒不斷加劇，踏入 2021年，年青一代的日本人對於房屋及理財的觀念大都採取迴避態度。

現年29歲，本身為從事自由職業的横山小姐表示，目前並沒有作任何投資。她又指，現時租住大阪市的西區物業，與其每月交租，若將來有餘錢的話，也想置業。

現年25歲，租住京都市左京區的物業，任職文員的木村小姐表示，目前沒有置業打算，也沒有作任何投資，因為自己平时花錢已不太够用。其後，她又指，如果結婚的話，也準備两個一起加油買樓，她很同意物業收益高， 將來年老後，可以用物業周轉。

租住神奈川縣的美濃先生，現年 25歲，從事不動產相關行業，他亦打算結婚才置業， 若一直單身的話 ，可以一直租住公寓，但是到了60至70歲，領取的養老金減少，繼續租住公寓會很麻煩及吃力，自言對投資非常感興趣，可是現時租住公寓也需要生活費 ，故目前並沒有資金作任何投資，他又指，可能等到40至50歲才考慮上車。

Sakura Global董事兼創辦人 張明珠坦言，現時日本年青人確實有一班月光族，沒有一個「原來我要買樓」及儲蓄的概念 ，但是很羨慕別人有物業。她又說，老一輩的日本人經歷了90年代的那班家長，深明泡沫經濟樓價大跌的苦況，一定會叫自己的小朋友寧願花錢，都千萬不要買樓。早年銷售日本物業時，不少日本人曾取笑她是「傻㗎」。

加上日本人排外情緒，早期日本人不敢放出樓盤給她銷售，普遍日本人只想給本土的日本人，即使比較開放的發展商也擔心海外經紀行或海外買家，是否理解如何購買日本物業的流程， 亦擔心後續情況會否影響日本公司的聲譽。

日本樓外國買家佔20%

時而勢易，隨着日本觀光業興起，日本樓受到不少海外投資者追捧。在2013年遊日旅客人數有約1000萬人次，3年後勁升至2500萬人次，日本當局原本預計2020年達3300萬人次。樓價方面，在公佈日本奧運後率先炒起，其中北海道公寓樓價升幅最強勁，最高曾升近8成。

沖村晉一指，在疫情前， 購買其集團物業的外國人比例有約20%，當中以中國人最多。張明珠亦補充指，日本樓成交是「八二比例」，即八成成交來自日本本土， 另外兩成是外國 人。

她指，不同地區的外國買家購買日本物業的取向各有不同。例如台灣買家偏向一戶建，偏好要有花園，香港買家以投資為主導，以100萬港元以下細物業或一億日圓（約712萬港元）以上小全幢為主，至於中國買家則投資3000至4000萬日圓（約213至285港元）的大單位，高中低價位的物業均有不同海外投資者承接。

然而2019年底的疫情衝擊日本經濟，根據日本國土交通省數據截至今年1月的最新數據，全國樓價指數逐步上升，按月上升0.085%，達117.1，但較最差2020年6月份的111.9，已升近4.65%

張明珠指，疫情令不少日本老店﹑大企業或百貨公司相繼倒閉，現時已經見底，最近一出現大型優質物業，有不少基金或公司入市掃貨。

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