香港的金融牌照價格已變得無價無市，在後國安法年代，近月就有香港的資產管理公司打算僅以100萬元放售，但依然無人問津，不但反映出香港金融業越來越難撈，對內地買家的吸引力也在減弱。

過去十年，香港的牌照吸引大量內地買家，也有催生出「啤牌照」、「養RO」等特特的金融現象，因為根據《證券及期貨條例》，香港境內各項金融活動，均受到證監會（SFC）的規管，金融機構在進行有關活動時需持有相關牌照。

資產管理牌照是行內俗稱的「九號牌」，最表面的功用當然是替客戶進行管理資產，但不少人就把「基金」玩得出神入化，替背後的金主隱藏身份及隱藏金融資產，如認購Pre-IPO、代持、接貨等等。

不過自疫情封關後，水退了，越來越多人沒褲子穿，與其每月要花費幾萬元養RO這般奢侈，寧可賤價求售，甚至關門大吉，放棄牌照。

除了疫情問題，還有國安法，內地權貴多年來透過香港洗錢不是新聞，但這個金融中心的核心價值正在褪色，顯而易見的是傳統基金會在2021年《經濟自由度指數》剔除香港，從前是榜首，今天卻消失。

情況令人憂慮得連江澤民長孫江志成創立的私募股權投資公司博裕資本（Boyu Capital），也轉移遷離香港，搬至新加坡，反映出今天的香港已不再是昨天的香港。

政府局員近期透露，香港的資產及財富管理業的管理資產規模（AUM）達29萬億港元，約是GDP的十倍，對香港經濟舉足輕重。

而未知政府是否聞到燶味，也刻意放水，給予私募基金和對沖基金大幅稅務優惠，同時收緊查冊時所披露的私隱，更方便「有心人」辦事，而《紐約時報》就形容這些新政策受到外資歡迎，準備加強力度透過香港去做中國生意。

為了力挽狂瀾，香港未來可能要踏上去監管化路線，才能苛廷下去，要是循這個方向發展下去，那些萌生去意而賤賣的金融牌照持有人，他日又會否後後悔？

十一少

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