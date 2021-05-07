【本報訊】中國海關總署公佈，以美元計價4月中國進出口總值按年增長37%至4,849.9億美元，其中出口2,639.2億美元，按年增長32.3%；進口2,210.7億美元，按年增長43.1%；貿易順差按年減4.7%至428.5億美元。以人民幣計價，4月中國進出口總值為3.15萬億元（人民幣．下同），按年增長26.6%，其中出口1.71萬億元，按年增長22.2%；進口1.44萬億元，按年增長32.2%；貿易順差按年減12.4%至2,765億元。

PMI升至56.3勝預期

鐵礦砂及大豆等進口量價齊升，原油、天然氣等商品進口量增價跌。今年頭四個月，中國進口鐵礦砂3.82億噸，增6.7%，進口均價為每噸1,009.7元，升58.8%；大豆進口2,862.7萬噸，增16.8%，進口均價為每噸3,235.6元，升15.5%。原油1.8億噸，增加7.2%，進口均價為每噸2,746.9元，跌5.4%；天然氣3,945.9萬噸，增加22.4%，進口均價為每噸2,228.9元，跌17.6%。

此外，中國4月財新服務業採購經理指數（PMI）升至56.3，高於預期的54.2，亦是去年12月以來新高，連續12個月於擴張區間。