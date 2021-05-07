【本報訊】樓市暢旺，樓價亦顯著上升，反映二手樓價的中原城市指數（CCL）最新報183.25點，三周升1.84%，距離歷史高位相差僅3.79%，其中港島區樓價料最快登頂。

港島樓價料最快登頂

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，復活節長假二手成交暢旺，三大整體指數齊升三周，CCL最新報183.25點，創85周（即2019年9月後）新高，按周升0.05%，距離歷史高位相差3.79%。大型屋苑領先指數CCL Mass報185.89點，創86周新高，按周升0.23%，距離高位差3.02%。中小型單位報183.51點，創86周新高，按周升0.17%，距離高位差3.52%。大型單位報181.92點，按周跌0.58%，為上周指數創85周新高後回軟。豪宅樓價則距離歷史高位5.21%。

本周樓價兩區升、兩區跌，繼續各自反覆向上。新界東報195.42點，創87周新高，按周升0.54%，連升兩周共1.51%。九龍報180.63點，創41周新高，按周升0.6%，連升兩周共1.18%。港島報191.31點，按周跌0.17%，連升兩周後回軟。新界西報169.66點，按周跌0.07%，連跌兩周共0.82%。港島是四區中最接近歷史高位，僅相差3.98%；新界西相差4.14%；九龍相差4.28%；新界東相差6.41%。