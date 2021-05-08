Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，最近有港人買家用33萬英鎊（約355萬港元）在雷丁購入兩房排屋。買家鍾情於雷丁市，在看過數間位於雷丁的物業後，決定購入這間鄰近Christchurch草地的兩房排屋作投資用途。

該住宅區環境綠化，約5分鐘步程到雷丁橋，能欣賞泰晤士河景觀。步行約15分鐘到雷丁火車站，約30分鐘車程到倫敦市中心，十分便利。雷丁作為英國的科技行業重鎮，就業率高、治安良好，而且市民的教育水平亦較高。市內的配套齊全，大型購物中心The Oracle和Broad Street Mall能滿足購物需求。

物業出售前由賣家自住，保養良好。牆壁、地板和暖板等狀態都保養得宜，不需要大裝修，只需稍作粉飾便能出租。裝修亦具品味，浴室和廚房設計簡約大方，客廳的窗戶是維多利亞風格的凸窗。物業房間的間隔實用，後花園空間大，前業主在花園興建了儲藏室和洗衣房，把佔位置的雜物和大洗衣機置於花園，能更有效地利用屋內空間。買家購入後先作投資用途，預計租金回報為4.7%。

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