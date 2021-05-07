每年5月都會有聲音講Sell in May，今年4月底至今美股轉弱，納指5月頭4個交易日已下跌落2.72%，走勢吻合，加上財長耶倫多口講加息，巨型科技股業績已出，新的刺激消息有限，令到Sell in May and Go away（五窮並走佬）的說法體現在投資組合損失上。不過，數字顯示，越近年越唔乎合「sell in may and go away」傳統智慧，過去幾年三大指數5月開始發力，新總統年首個100天升勢強勁，第二個100天普遍向上，而科技股疫情減退時維持增長。加息加稅是Sell in May最大理據，但對霸權股影響輕微，指數股5月毋須清倉。

Sell in May and Go Away最早起源於英格蘭，商人及銀行家沽出產品後去避暑，第三句是Come on back on St Leger’s Day（9月5日），原先僅為放暑假，跟市況無直接關係，後來美國投資者採納此說才大行其道。

1950年至2013年，5月至10月道指平均回報為0.3%，相對11月至4月平均回報7.5%，Sell in May有其意義。不過，近十年有關指標開始失效， 2011年至2020年，美股三大指數5月至10月表現普遍上升（見表），道指平均上升2.9%，標普平均上升3.8%，兩者過去5年期內上升指，過去10年期內納指更平均上升7.2%，至2013年至今都有好表現。數字上並不配合Sell in May。

近日財長耶倫指聯儲局要加息，立即令科技股大跌，不過，即使遇上2015年至2019年加息周期，以及2018年開始縮表的年份，5月打後的納指表現不跌返升。

貨幣政策打擊科技股的原理有三個：一、利率上升令到公司的現值下降，亦即股價下跌；二、科技公司處於燒錢階段，極需要資金支持增長，加息等於資金成本上升，直接打擊業務；三、利率上升導致孖展成本增加，斬倉下滾雪球下跌。

不過，現時納指103隻成份股中，7隻主要股份Facebook、蘋果、阿馬遜、Netflix、Google母公司Alpabat、Tesla及微軟（FAANGMT）合共佔指數50.747%，上述巨無霸在各個領域中非常壟斷，以蘋果為例，每年推出新iPhone都會被果粉批評喬布斯後蘋果冇創意，但每次出新款都推動蘋果收益增長、吸引先達炒機佬，蘋果截至三月底一季收益破紀錄達895.84億美元，按年增長53.6%，iPhone銷售額增長65.5%，今年頭三個月國債息率急升高峰期，業績反映對big techs影響是零。

事實上，FAANG股今年首季業績分別跑贏市場預測26%至66%。當中最弱的Netflix上客差過預期，亦僅為競爭加劇及新片上線不足，為內部原因。2月中後納指大調整，Google股價不跌反升，跟指數脫勾。

利率上升令金融股直接受惠，銅板另一面是經濟增長強勁，其他傳統股、Big Techs將會在不同方面受惠，實際受Sell in May的影響輕微。持有霸權級別的股份，沒有必要清倉，甚至連減持亦不用。

此外，全國巨企集氣支持令拜登當選，投桃報李，拜登上任首100日標普上升10.12%。數字上顯示，新總統上任第二個100天，過往標普平均升幅為4.8%，新總統上任第一年美股表現普遍向好相信有其政治需要。值得一題，道指及標普仍處於高位，納指從高位調整，跌幅亦相對溫和，真正進入熊市的，要數今年初熱炒的創新科技股及中概念，這些股份不能跟指數股一概而論（見另文）。

記者：投資組

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