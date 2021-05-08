小弟一支公來到英國，在雷丁（Reading）駐足月餘，日子清簡而滿足。每天清早起床寫稿製圖，午後有閒跑步或踏單車，遊覽附近城鎮、公園和古蹟，一樂也。傍晚回到住處，簡簡單單煮點東西吃過，花一兩小時求職或上課，然後跟同屋住客聊天飲兩杯，又是一樂。

一、閒聊不用怕

小弟現居一間分租獨立屋，除了一名意大利少女和我，住客皆為土生土長英國人。眾人有老有嫩，有老粗也有西裝友，無論身份入息高低，為人同樣友善，進出照面總會閒聊幾句。

剛搬進來頭幾日，話題離不開天氣，再輕輕帶到日常：「天氣不錯，今日有甚麼打算？」、「工作順利嗎？」、「外面頗大風，多穿衣服。」相處一段時間，客套話已漸少，多談興趣、家人、感情、工作、投資、時事。個人體會是，就算所謂閒聊，只要用心聆聽，對方確能感受得到，越傾越深入。誠如一位前輩叮囑：「想要人緣好，必須時刻提醒自己要人品好。」

小弟自問英語水平普普通通，斷估聽得七八成、說話尚會辭不達意、虛詞甚多，猶幸眾人耐心聽、耐心解，久不久會教幾句俚語。當中有位退休文法學校（grammar school）語文教師，上周鼓勵我道：「你來了這段時間，會話進步不少，已會套用俚語，這樣很好。我知道你有寫文章給香港人看，如果不介意，請跟他們說，不要擔心講得差，不要怕文法出點小錯。就算以英語為母語，亦會常犯錯，常用詞彙亦就來來去去那一堆而已，別怕學不來。英語重點通常藏在字裏行間（read between the lines）而非文字本身。這也解釋了，為何我們有時反而要強調話語正如字面所述（literally）。」

二、幻變英國風

英國人閒聊常常談及天氣，來到這裏一陣子，小弟頗能理解，因為天氣實在值得一講。以倫敦為例，每年平均日照時間約為1600小時，香港則為1950小時左右。350小時日照差距，加上八成日子錄得降雨或降雪，「詞神」林夕遂有佳句描寫「倫敦總依戀雨點」。值得注意的是，倫敦多數落毛毛雨，一年降雨量實情僅約600亳米；香港則逾2200亳米，雨勢通常大得多。

英國天氣使人懊惱之處，不在下雨，而在其多變，使人易失打算。因着種種氣候因素，英格蘭上空時刻存在雨層雲（nimbostratus），氣流稍變，天色盡異，現今科技絕無可能百分百預測何時何地下雨。天氣預報只供參考，未必反映實際情況。

執筆這天，天氣報告稱是日「時晴、吹微風」，起初窗外的確陽光普照，遠望山野翠綠，本想待會踩單車去超級市場入貨。寫到一半，狂風大作，花草蓋上一陣灰濛，又見微雨。憂道路濕滑，又怕自己粗心大意，還是明天視乎天氣再算。我又想起數次買餸騎單車歸返，淋着雨吹着「英國風」，不禁嘆謂：「好難捉摸呀……」

三、自製香港味

小弟在香港生活時，兩餐在外快靚正；如今買餸煮飯，雖然麻煩，卻是必須技能。首先外膳實在貴，長遠難繼。就算久不久幫襯食肆，英國「美食」跟香港相比，實在失色。就講最著名那道炸魚薯條，少數店家炸魚有內涵，粉醬厚重剛好，可是薯條一式一樣油淋淋，多吃無益。其他菜餚如鋸扒、意粉、薄餅、漢堡包、沙律之類，我不討厭，只覺不夠過癮。

所幸英國冰鮮食材價格相宜品質佳。大大棵西芹盛惠1英鎊（約10.8港元），單身寡仔煮兩餐，夠吃三四天。一公斤去骨雞髀肉盛惠4英鎊（約43.2港元），肉味濃郁，不太嘴饞的話夠撐一周。花費無幾，省來可買遊戲機；煮得多，廚藝亦有大進，餵飽自己不成問題。

最近為了回味港式麻辣米線，上網找來食譜，去亞洲超級市場購得花椒油、辣粉、豆卜、竹笙，再去其他地方買雞、豬腩肉、淡奶、濃縮湯料等，回家試過幾次，成品跟原作八九分相似。四出搜尋食材的確費時，但是人在異鄉，得以還原家鄉風味，呷一口麻辣湯，是一口心靈雞湯。

言又勤

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