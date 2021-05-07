不少人對改名充滿迷思，究竟改名對運情幫助有幾大？有人想改名，因為可以賺多些錢，或者增加名氣。俗語說，「人怕生壞命，最怕改壞名」，一個好的名字，當然可以為你帶來好運，或者增強運氣，但如果一旦改了一個差的名字，輕則可以諸事不順，重則可以改變五行元素，影響個人運程，甚至出現一些災難，所以改名要找專業人士比較好。因為從文字屬性、筆劃、意思以及氣場等都會有不同的組合變化和影響，如果配搭得宜，自然可以提升多方面運氣，例如財運、名氣等。張栢芝日前參加內地真人騷《乘風破浪的姐姐2》，可惜大熱倒灶，未能與容祖兒等組團。栢芝日前忽然在微博宣佈改新名：「我的新名字：張百知。」甚至連微博名稱改為「我是張百知」，究竟這個新名會為她增加名氣、財運等如願以償，還是不如舊名反而增加事事非非？筆者將會從栢芝的命盤、大運以及新名的評分多方面分析，以及幫她改一個名字做參考。

張栢芝生於1980年5月24日，屬丁火，八字為庚申、辛巳、丁酉，身強還是身弱？相信兩者都不是，因為栢芝屬丁火，雖然生於巳月也是屬火，但年干年支、月干以及日支都充滿金，金代表正偏財星，加上年支月支巳申合化水，月支和日支巳酉半合金局，所以相信是從財格，順着財星而去，她一生喜土金，忌木火。土代表食傷，女命亦代表子女。金代表錢財及父親，一生以土金為用。而木代表貴人、母親和長輩，一生為忌亦沒有大幫助。火代表自己、朋友、兄弟和平輩，一生人亦沒有兄弟、朋友和平輩幫助。

有不少讀者經常問，有沒有看過非常好的八字？命中多財星，加上為用神，是不是一個非常好的八字，而且命中注定大富大貴？首先，筆者經常說，財星多與少其實不一定代表財富多少，有人命中無財星，亦可以大富大貴。以栢芝命盤為例，她命中充滿財星，以從財格分析，財星亦是用神，理論上錢財方面不用擔心。當然，老實說，栢芝現在就算不用辛勞工作，仍然住大屋，生活無憂，但記住，一旦不行屬土和金的食傷和財運，自然會大打折扣。幸好，命中財星夠力，錢財方面不擔心。看完命盤，當然要看看栢芝的大運。

栢芝從7歲起大運，先行十年庚辰正財及傷官大運，小時候已經相當不錯，到了17歲行屬木和土的己卯大運，更是成名的時候。1998年年中，栢芝從澳洲畢業回港，在經理人安排下，接拍了陽光檸檬茶廣告，當這個不同版本的廣告片播出後，迅速風靡華人世界，包括各大小雜誌、電影公司及廣告公司。其後，她在1999年賀歲片《喜劇之王》擔任女主角，可以說豬籠入水和名利雙收。唱片方面，栢芝於1999年正式簽約環球唱片公司，而首張EP《任何天氣》於1999年7月推出，其後反應熱烈，短短數周便售出白金數量。回看命盤和大運合化，因為當時出現卯申暗合金，化為財星，己為食神，同樣是有用的大運，不難明白栢芝少年得志。

到了2006年，栢芝將會行十年戊寅大運，命盤和大運出現寅巳申無恩之刑，這十年內發生甚麼事，筆者不作多談，但整體運氣當然不及上一個大運。雖然栢芝去到47歲前的大運，天干或地支總會出現食傷，而食傷又能生財，看似仍有運氣，但要和17歲那十年大運作比較，相信不能了。

到了2016年她會行十年屬火土的丁丑大運，巳酉丑三合金局，是強力的財星，但天干有丁火忌神，都要小心一點。從2016年至2025年，財星力量增加，不排除栢芝再會出來幕前工作搵真銀，但錢銀仍然不太擔心，但如果她想透過改新名「賺多啲人仔」，相信不需要了。因為新名跟舊名分別不大，加上自身財星力量不差，如果改一個差的名字，反而弄巧反拙。到了2026年栢芝將會行十年屬火和水的丙子大運，相信要擔心要改名是為了將來，不是現在了。

栢芝為賺人仔改名「張百知」，但遭到網民嘲「張白癡」好老土，過往有不少藝人改名求轉運，到底張栢芝改新名是否有利運勢？相信有不少玄學家已經評論過栢芝新名不太好，筆者不再加以分析。其實簡單來說，如果「張栢芝」三個字已經深入民心，如果不理會五行，不增加屬土和金的力量為大前提，倒不如作少少改動，便非常好了。張栢芝改名「張栢之」更好，只是寫法不同，叫法一樣，純粹改變總格，由31變成25，「張百知」和「張栢之」總格一樣，但組合和屬性差天共地，相信總比起「張百知」好。老實說，「張百知」又古怪又不順口，就算不以玄學角度，希望改這個名字「賺多啲人仔」，應該不太可能。

栢芝改名為「賺人仔」又好，增加名氣又好，或者對未來有幫助都好，相信都要好好考慮清楚，以免改新名叫「張百知」，反而增加事事非非，遭到網民嘲笑，到最後「偷雞唔到蝕渣米」。

白雪

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