經常聽到一種說法，說中國美國的金融戰正在交鋒，香港就是橋頭堡，只要這個故事加點陰謀論前設，加鹽加醋，散播一下恐懼，就可以變成一個很容易吸引人貨金的論述。

只要你有種敢講，再荒謬的論述都有市場。間中還有人會跟我說「光明會勾結共濟會加蜥蜴人了控制美國」，我開始由匪夷所思，慢慢變成體諒理解。我不是說理解這個論述，而是說開始理解人類的腦袋到底可以有多細。

暫時環球之間的金融競爭尚算良性，尤其是美國總統拜登上場後，好像特朗普時代那種抄家封艇，逼TiK ToK賣盤嘅粗暴做法已經不常見。即使外資公司問責法立法以後，中國公司好像適應下來，慢慢搵到生存空間，繼續排隊在美國上市。

地球越是和平，對港交所越是不利。中資概念股願意回流，就是因為害怕美國有更進一步行動攻擊上市公司，強迫退市。現在這個陰霾已經消失，那麼再次回流香港二次上市就只剩下經濟誘因，即是第二次再融資，沒有別的。

數字就是一切，一間垃圾平台公司，只要繼續吹捧1,400,000,000中國人流量神話，即使賺不了大錢，依然可以用接近100倍PE上市。無可否認，納指的估值比恆指高，他們融資能力也比恒指吸引。

垃圾公司即使來香港上市，充其量只能集資一兩億，但是玩了在美國納指上市，那是講緊一兩億美金。

現在香港自毁長城，繼續提高上市門檻。就算是中國人，手上有項目，也是優先考慮納指上市，反正兩地上市要求的差異越來越少，但納指的融資能力卻比恒指強太多。而且隨着越來越多中國人熟習美股玩法，上市配套也越來越成熟，規模經濟效應已經出來了。例如，納指上市也有股東人頭限制，需要若干數量的美國居民，這些搵人頭的操作，中國人開始都知道點樣玩。

香港也越來越多公司投身美國市場，不只上市，甚至也有一些香港公司搞美股莊家活動。雖然有長臂司法管轄區這個概念，但山高皇帝遠，在香港做莊炒美股，都咪話唔過癮。

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