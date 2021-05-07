【本報訊】李嘉誠基金會董事兼維港投資（Horizons Ventures）創辦人周凱旋接受彭博訪問指，疫情下帶動東南亞區內數碼經濟發展，維港投資未來將聚焦東南亞市場，尤其是印尼。

一年投資3間印尼初創

過去一年，維港投資了3間來自印尼的初創企業，籌集資金高達2.1億美元。當中包括聯合區內大型創投基金Alpha JWC，領投印尼快速增長投資平台Ajaib，並於今年1月才剛完成2,500萬美元A輪融資。而在去年4月及5月，維港投資亦分別投資膠囊旅館營運商Bobobox，以及咖啡連鎖店Kopi Kenangan。

維港投資董事Frances Kang接受訪問時解釋，維港投資過去在北美、歐洲及以色列尋找投資機會，但現在他們看到印尼及東南亞市場的商機，「那裏正處於一個非常關鍵的時刻，基金將投入更多資金到區內。」她又指，維港投資已組成一個新團隊，專責研究新東南亞市場。

在2020年，東南亞市場的初創總集資額高達82億美元，維港亦轉變其投資策略，認為東南亞發展空間極大。根據Google最新統計數據，去年全球六大經濟體包括中國、美國、日本、德國、印度及法國，因疫情大增4,000萬名互聯網用戶，令其用戶佔人口比率升至70%，東南亞市場被認為是具有很大潛力的市場之一。上月，東南亞區內最大網約車平台Grab準備以SPAC形式上市，估值高達400億美元，有望成為區內最大借殼上市的企業。