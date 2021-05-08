新盤銷情熾熱，九龍區多個新盤展開混戰，上周首輪發售銷情熾熱，路勁（1098）、平保（2318）及港鐵（66）合作發展的黃竹坑站晉環（SouthLand）今日亦次輪發售180伙單位，亦如首輪開售一樣，同日起推8伙四房大單位招標。項目屢錄大手成交，中原最新更有客戶，豪斥近2億元，狂掃7伙三房單位。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，該行一組港島西南區客，斥資近2億元購入晉環7伙三房單位，因睇好物業位處港鐵上蓋，租賃回報具保證，打算購入單位作長線收租之用，期望租賃回報可達三厘。

項目次輪發售180伙，涵蓋28個一房單位、55個兩房，以及87個三房戶，折實售價1,171.8萬至3,432.9萬元，折實呎價由29,036至38,922元。。市場消息指，截至早上11時40分，項目所有三房單位已經全數沽清。

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