網絡營銷市成零售行業新趨勢，有機構推出有關評估網絡營銷策略的指數，為業界提供參考指標。研究指出最受歡迎的購物商場是K11 MUSEA和K11購物藝術館商場；而屈臣氏則為最受歡迎百貨公司首位。

慧科訊業便推出全港首個「網上最受歡迎」及「網上最能帶動購買意願」指數，研究全港314個購物商場、264個美妝品牌和70個生活百貨的網絡互動，結合大數據運算模型，及研究人員自主研發的人工智能 NLP 技術，運算出各大購物商場、生活百貨以及美妝品牌的受歡迎排名。當中最受歡迎購物商場是位於尖沙咀、新世界集團旗下的K11 MUSEA和K11購物藝術館商場，因為K11 MUSEA最特別之處是利用了「濾鏡行銷」的策略，舉辦了多場展覽會及節目活動，成功吸引網民到場「打卡」。

報告亦都指出，即使一些資源不足的小型商場，亦可憑價廉物美的商品和「集體回憶」情懷成功突圍而出，其中葵涌廣場、T.O.P和南豐商場，分別列第四、第五及第十名。

至於最受歡迎百貨公司則是屈臣氏，主要是因為積極抗疫而建立了良好品牌形象，獲得網民好評。至於排第二的是一田百貨，則藉其皇牌活動「一田購物優惠日」來吸引大量網民關注和分享。HKTV Mall則排第三，因為宣佈接受網上登記預購口罩時，網民反應異常熱烈，該帖文共收獲逾10萬互動量，包括2萬share和7萬like，成績驕人，而其本土品牌形象亦深受市民歡迎。

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