近日中國以反壟斷為名重罰互聯網巨頭，另邊廂騰訊（700）亦因侵犯專利遭美國處罰。騰訊旗下遊戲開發商Supercell於遊戲功能的專利訴訟中，被美國德州聯邦陪審庭裁定敗訴，侵犯日本遊戲公司Gree的6項專利，須向對方賠償9,220萬美元（約7.2億港元）。

Gree表示，Supercell開發的多款遊戲，包括《部落衝突》、《部落衝突：皇室戰爭》及《卡通農場》均使用「免費增值（Freemium）」的遊戲功能，即免費下載遊戲後，玩家可透過用戶升級、或於遊戲中購買虛擬物品來賺錢。Gree指控Supercell侵犯其專利，並透過這三款遊戲獲利約30億元。

Supercell與Gree有多宗專利訴訟進行中，去年9月Gree已從一宗專利訴訟中，獲Supercell賠償850萬美元（約6,630萬港元），雙方的第三宗訴訟將於今年審理。Supercell表示會就是次裁決作出上訴。

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