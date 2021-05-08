近期科技股受壓，由女股神Cathie Wood管理的ARK創新ETF（ARKK）本周大跌逾10%。Wood昨日接受外媒訪問時指，旗下投資組合的主要持股，近日受到市場較大的沽壓，惟她不擔心近日科技股出現回調，相信投資組合長遠可帶來可觀回報。

她表示，於5年時間內，除了公司股價出現變化外，公司的前景並沒有改變，她又稱未來2年Tesla於自動化駕駛上，或出現令人意外的突破，其發展速度將較競爭對手更快，重申對目前的投資組合感到滿意。她曾於今年2月估計旗下投資的每年複合回報率為15%，隨著近日股價下跌，她預期複合回報率上調到25%至30%。

近日ARK持續拋售蘋果公司，她解釋，由於基金不容許持有現金，她將蘋果公司等現金流較強的股票視作「防守股」，並於市況波動沽售這種股份，以套現資金吸納其他處於更早期階段的創新科技公司。

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