【本報訊】彭博引述知情人士報道，中國證監會正考慮加強監管往香港或國外上市的公司，此舉或會打擊科網公司上市集資之路；知情人士稱，相關討論還處於初階，未來或有變數。中證監其後回應內媒澄清，該報道「說法並不屬實」。

消息累港交所跌3%

市場憂慮中央收緊中資企業來港上市，港交所（388）昨受打擊，股價跌2.7%，報454.4元，成交金額25.5億元。

報道指出，中證監正考慮國內公司尋求香港及外地上市時，需要向中證監提交上市文件，確保它們符合當地法律和法規。知情人士指，審查包括防止洩漏任何可能涉及國家安全利益的敏感數據；而目前內地法例要求本地註冊的公司在海外上市需經監管機構批准。但騰訊（700）和阿里巴巴（9988）在開曼群島或英屬維爾京群島等地方註冊，則不在監管範圍內；新規定將尋求制訂更具體指引。

在美上市的中概股通常以「國家機密」為由，拒讓美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）審查會計底稿，而中美監管機構一直就事件進行磋商。報道稱如果中證監措施落實，或影響未上市的科網公司，其中包括字節跳動、滴滴出行等，甚至連已上市公司或需向中證監提交披露文件。