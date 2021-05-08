政府計劃派發5,000元電子消費券，財政司司長陳茂波今早出席電台節目表示，聽到不同市民意見，所以電子消費券不會再分五期發放，表明但不能夠一次過派發，同時亦會延長消費券使用期限，有機會可予市民留至新年時「辦年貨」。

陳茂波在商台節目《政經星期六》表示，市民對於發放期數有很多意見，所以不打算分5期發放，「譬如有啲朋友講：『你唔好咁濕碎啦，做咩分五期，你早啲俾券我，我去買件大啲嘅電器都得，唔使等咁耐。』呢個係一個訴求。但同時間，我都記得預算案第二日做phone-in，亦都有市民打入黎，『陳生你唔好要我哋每個月使晒啲錢，你畀我長少少時間，等我有彈性啲。』咁我覺得都係有道理。」不過他亦表示，「因為唔同營運商，佢個技術唔一樣，咁我哋考慮埋呢樣時，個總原則就係唔好分咁多期，但係你叫我一次過出晒落去又唔得，咁盡量少啦個期數。」

他亦表示會延長電子消費券使用期限，「個期限盡量有彈性啲，延長少少，如有啲人要頭兩三個月使晒佢又得，你想分長啲，好幾個月用，都有咁嘅彈性。」被問到能否將不同期數之消費券累積使用，他表示不同工具技術不一，因此處理時有所不同，「但有一點請大家放心，一定會盡量畀時間你使到，就唔會讓你蝕底嘅。」他指出若然有市民希望將消費券延至過年時使用，「有得諗嘅。」

陳茂波預計，暑假初期可接受市民申請，如果使用電子渠道登記，有信心可於暑假內發放到第一期的電子消費券，如果是以表格放申請，則需要較多時間才可收到，政府亦會設立不同地點收取表格，但鼓勵市民使用電子登記。

至於營運商會否收取商戶收續費，他則表示已要求營運商盡量不收取，但如果不能不收，亦應盡量少收。賺取到的利益需回饋予商戶。

政府早前公佈入圍電子消費券計劃的儲值支付工具（SVF）營運商，包括騰訊（700）WeChat Pay HK、阿里巴巴（9988）及長和的（1）AlipayHK、多間運輸機構以及港鐵（66）持有的八達通以及由香港電訊（6823）持有的Tap & Go拍住賞。但較多香港人使用的PayMe則大熱倒灶。

另外，陳茂波於節目中亦提及消費數字，按年比3月增加兩成，但認為是「因為基數低，同2019年比都係未返返去，仲差好遠，展望未來，不適宜太樂觀。」他表示，預算案時估計，今年經濟增長約3.5%至5.5%；若疫情受控，與內地通關，國際往還恢復，今年經濟增長有機會近5％，但仍要觀察多一至兩個月，才可決定是否調整今年經濟增長預測。

他表示本月會就新一輪iBond舉行記者會，額度方面會再擴闊，利率不會差得過上次，細節有待公佈。2020年，港府推出第七批iBond，保底息率已由過去的1厘增至2厘。

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