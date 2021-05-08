Smart2Go首席海外置業顧問兼合伙人Derek Yip表示，有香港家庭以約283萬港元購入一間3房半獨立屋作自住用途。物業位於英國斯托克波特SK2區，成交價為26.2萬英鎊（約262萬港元），實用面積1,017平方呎，屬永久業權。

物業樓高兩層，樓上有三睡房及一個浴室，天然光線充足。地下設有兩廳一廚。另設特大後花園，花園中設有溫室、小水泉，以及小木屋，全屋包括花園均打理得宜，不用額外翻新。地點位於單程路尾段，環境寧靜，治安良好。

物業位於斯托克波特SK2區，開車至市中心僅約8分鐘，區內更有Stockport Golf Club及Stepping Hill 公立醫院。交通亦十分方便，附近有多條巴士線，住客只需二十分鐘可直達市區。物業鄰近有多間著名中小學，其中Stockport Grammar Schools在A-Level成績排名頭二百名。

Derek補充指，英國斯托克波特熱門地區二手物業SK2, SK3 等區自住為佳，當地治安較好，擁有傳統優秀校區網絡，亦深受本地人歡迎。

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