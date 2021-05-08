漫長疫情帶來了許多不便，但對我個人的影響，竟然還是正面居多，也許我該感謝它。

首先是，雖然人在英國，長期宅在家中，但工作還是挺多的。因為疫情，很多公司明知我身處海外，有時差的問題，但反正員工都work from home，也就會考慮到在外的我，給了不少機會。

另一個好處，是透過視象會議，再加上Clubhouse，跟許多香港創辦人仍然保持連繫，甚至比起原來更加緊密。例如幾星期之前，就收到消息，知道Alvin又籌了一輪5000萬美元的資金。

最了不起的是，Alvin創辦的VYOND去年創造的現金流，要比起融資總金額還要多，作為地上最強的SaaS企業之一，就像pre-internet年代的壹傳媒，基本上是印銀紙的生意。

時移世易，傳媒今天的影響力和吸金力已大不如前，SaaS企業卻如日中天。我記得，曾任職的某傳媒企業，也因為資源問題，本想開拓動畫內容，礙由於成本太高難以付諸實行。結果我當時發現了VYOND的前身，也就是GoAnimate，是個很不錯的影片創作SaaS，立刻介紹公司採用，結果好像一直沿用至今天。

根據我的觀察，作為Startup創辦人，Alvin算是非常低調，一來是性格使然，二來是SaaS本身，就屬於悶聲發大財的模式，公司獲利不用高調宣傳吸人氣。

結果打從GoAnimate開始，到後來rebrand變成今天的VYOND，這家香港人創辦的初創，影響力遍及全球逾150國家，超過八成財富500強企業，使用他們的影片創作軟件和服務。

難得的是，創辦及經營了12個年頭，當生意漸上軌道，Alvin找來專業管理人，自己退下火線，休息半年以後，二度創業推出了team building遊戲公司Brightful、同樣是SaaS的商業模式。

Brightful衝著remote work的趨勢而來，透過遊戲和社交，彌補因遠距離而失掉的人情味，作為破冰和凝聚團隊的工具，起了巨大的效用。因疫情而來的WFH趨勢，將會一直下去，我很有信心，Brightful未來會是繼VYOND之後，另一家懂得印銀紙的SaaS企業。

尹思哲

http://linkedin.com/in/wanszezit

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