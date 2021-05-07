【本報訊】位處薄扶林道半山的Jessville，屬樓齡已達90年的戰前西式建築物，大宅原由前首席大法官楊鐵樑的岳父譚雅士持有，隨着譚雅士1976年去世，物業改由譚雅士妻兒持有，該大宅毗鄰新建一座Jessville Tower公寓，建有28個分層單位，連差餉、管理費及一個車位出租，最低月租7.38萬元。

譚雅士大宅擁90年歷史

萊坊獲業主委託代理薄扶林道128號Jessville招租事項。位處薄扶林128號的Jessville ，包括兩座住宅大樓，一座擁有90年歷史的大宅Jessville Manor及全新公寓Jessville Tower。

Jessville Tower建有28個分層單位，實用面積分別1,358方呎和1,431方呎，為三房和四房間隔，月租7.38萬元起。單位可望南區沙灣及鋼綫灣海景，並配有雙層隔熱玻璃連外置百葉窗以遮擋陽光。原有花園進行擴建，加設無邊際泳池和兒童遊樂區，公寓更提供健身室，並新建三層停車場，每個車位均配備充電器。

至於旁邊的Jessville Manor，早於1931年落成，目前已有90年歷史。該大宅由譚雅士於1929年建造，並以其妻杜佩珍的英文名字命名。

大宅現已翻新為Jessville Manor，內裏改建為4個特式單位，實用面積由2,248至2,961方呎不等，稍後公佈推出詳情。