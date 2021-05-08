微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）和妻子梅琳達（Melinda）宣佈離婚震撼全球，因為這不單止是兩個人的感情事，還涉及到全球最強大的慈善基金會之一的未來去向，決定着整個全球多個國家的健康和扶貧狀況，也致力投資在傳染疾病控制、農業研究。

由二人聯名的「比爾與梅琳達蓋茨基金會」一直聚焦全球健康的慈善工作，花費大量金錢對抗傳染病和支持兒童接種疫苗，據報每年動用多達50億美元，如在內地，基金會就與不少部委機構合作，包括國家衛健委、國務院扶貧辦、中國發展研究基金會，工作範疇就預防結核病、扶貧人才培養等。

今次兩人離婚若要分身家，影響到基金會運作的說法不逕而走，因為雖然比爾蓋茲的身家資產高達1,300億美元（約1萬億港元），但由於兩夫婦絕大部份的資產已經投放在基金會，往後基金會可能變成「兩個老闆」，投放慈善的風格和力度會否改變。

離婚後，官方的說法是「基金會的運作100%不受影響」，會按照承諾規範、兩人「繼續慈善事業」的理念不變下繼續營運，但到底慈善承諾會否比婚姻承諾更堅固，就不禁引起外界的疑問。

根據外媒估計，「比爾與梅琳達蓋茨基金會」20年來已累積淨資產至超過480億至550億美元（約3,728億至4,271億港元），另外同時全球投資的各種研究與非牟利慈善計劃約500億美金（撇除蓋茨家族約400億美元捐贈）。

這個基金會的重要性，能夠於今次肺炎疫情體現，過去幾個月「比爾與梅琳達蓋茲基金會」已總共投入17.5億美元經費，協助加速研發病毒檢測、治療及疫苗以及後續配送，當中更有490萬美元補助金是資助「復必泰」製造商BioNTech，促成BioNTech於2020年11月採用mRNA技術的疫苗，並成為首款獲得FDA緊急使用授權的疫苗。

但原來除了比爾蓋茨和梅琳達，基金會還有第三位重量級受託人：「股神」巴菲特的加持。話說巴菲特先前早已簽下生前契約，承諾要將1,050億美金（約8,155億港元）的身家財產捐贈出去，而其中85%、高達890億美金（約6,912億港元）的遺產都將捐給蓋茨基金會來永續慈善，料未來將成為關鍵一票，左右基金會大局。

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