四月納指最多上升6%，標普及道指破頂之勢沒有停過，指數歌舞升平，但若問散戶，四月整體未必贏錢，隨時輸錢收場，可說是自世紀升市以來，指數跟實際持倉最脫軌的一個月。背後原因，跟增長股性質關係最大。

一般股民當然不會對傳統股有興趣，甚至納指權重股FAANG亦會被視為「廢老股」。2020年十大我最喜愛美股，多數是跟被稱為契媽的基金經理Cathie Wood旗下Ark Invest持股相關，包括破壞性創造股、中概股、加密貨幣股等等。

踏入2021年，除了個別加密貨幣仍然破頂，創新科技股份失去上升動力，只要對比傳統股為主的巴郡（BRK）及創新股為主的Ark Invest（ARKK），前者年初至今上升22.15%，後者今年下跌10.39%，便能大致推算兩種股份的差異。

首先令契媽股失速的因素是利率上升，2月美國10年期債息率急升，一度上升至1.778厘，加上今年1、2月升勢太勁，增長無法支持高股價。所以三月銀行股等傳統股節節上升，平行時空之下的契媽股每況越下。

隨之而來便是拜登加稅政策，計劃將企業利得稅由21%提升至28%，及提升海外收入稅由11%增至21%，高盛發表報告指出，估計2022年將稅率提升平均令企業盈利下降9%，其中對增長股影響最大，包括通訊服務及資訊科技股，盈利分別減少10%及9%。

市場認為高增長股收入及盈利增長較其他股份快，受到企業利得稅增加的打擊相對較大，今年初受累債息上升，再加上拜登加稅計劃影響，加上創新股股需要燒錢買增長，加稅減少發展用的資金，變相又要向市場融資，高稅高息會令創新科技股受雙重打擊。即使前文指已達霸權級的股份毋須Sell in May，亦僅限指數權重股，契媽股肯定繼續受打壓，稅息隨便一個上升，已可打殘創新股，若沒有持貨十年八載捱價的準備，今年Sell in May可能專為契媽股而設。

記者：投資組

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