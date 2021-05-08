疫情逐漸受控，疫苗面世都加強市場信心，本港豪宅樓市自年初至今一直蓬勃，屢屢錄得天價成交。最新新世界（0016）旗下尖沙嘴地標豪宅「名鑄 The Masterpiece」，以2.1億元沽出項目最後一伙，呎價高逾7萬元，創項目至今新高。

尖沙嘴豪宅「名鑄 The Masterpiece」最新招標沽出全盤最後1伙單位。單位為60樓B室，實用面積2,969方呎。據悉招標競爭激烈，最終單位以2.1億元成交，呎價高達70,731元，創項目開售以來新高。

今年豪宅市道相當暢旺，然而去年尤如一潭死水，尖沙嘴名鑄63及65樓F室，去年更以1,264.8萬元金額撻定，為去年最大宗撻定豪宅盤，但單位亦已經與同年，由「樓市大好友」祥益集團老闆汪敦敬以1.26億元接手，當時呎價為6萬元。

嘉里家族8600萬元買陽明山莊15座高層 呎價4.1萬元

另外市場消息指，嘉里郭鶴年家族，郭鶴年次子郭孔輔，最新以8,600萬元買入陽明山莊15座高層83室單位，呎價高逾4.1萬元。

市場消息指，陽明山莊15座高層83室單位最新以8,600萬元成交，單位實用面積2,067方呎，呎價高見41,606元。資料顯示，買家相關人士名為Kuok Ayesha、Kuok Chiu Hoon Selina及郭孔輔（Kuok Khoon Ho），與嘉里家族相關人士，及郭鶴年次子郭孔輔同名，料為同一人。

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