一手新盤展開激烈混戰，九龍旺角區多個新盤連環推售，繼周四利·晴灣23低市價開價，日前次輪發售的旺角One Soho，周六由內房遠洋集團發展的旺角煙廠街新盤千望接力，首輪發售45伙，由於入場費「4球有找」，仍能吸引不少上車客到場。

項目早上11時45分起開始抽籤，不過11時正開始允許準買家進場。現場所見，扣除代理後目測有過百名買家。

遠洋助理銷售總監王維榮指，對項目人流非常高興及滿意，有信心可以沽清45伙單位，並會視乎反應，有機會於日內加推。雖然同區有新盤低市價開盤，不過王維榮指，對項目質素有信心，相信仍然有提價空間，加上已經推出全盤過半單位。

千望周六首輪發售45伙，單位包括17伙開放式、23伙一房及5伙一房連書房單位，實用面積由172方呎至318方呎，售價由468萬元至864萬元不等，呎價23,054元至29,477元，扣除最高折扣15%，折實售價由397.8萬元至734.4萬元，折實呎價19,596元至25,055元。

中原住宅部總裁陳永傑指，九龍區新盤市道暢旺，多個新盤連環開售，連同周日開售的啟德新盤The Henley I，整個周末單是九龍區已經超過500伙新盤。雖然有新盤開低價推盤，但陳永傑認為並不會影響其他新盤的提價空間，因為樓盤最重要的是「成行成市」，新盤展開混戰，固然買家最受惠，但整個行業表現熱鬧，都有利發展商推盤去貨。

旺角市區新盤千望亦推售45伙，由於項目位處市區，交通方便，租務潛力不俗，加上項目入場門檻低，故亦吸引不少上車客及投資客追捧。項目用家佔7成，投資客佔約3成，項目租金回報約3厘。 客人中，九龍區客佔約4 成，新界區客佔約5成。 不過由於同區有新盤低市價開盤，因此都有逾一成客人轉至該盤參觀示範單位。

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