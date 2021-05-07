【本報訊】科技股擺脫不了「五窮月」頹勢，科指昨急跌182點或2.2%，收報7954點，為一個多月以來再失守8000大關。重磅股騰訊（700）挫1.7%，並以全日最低位收市，險守600元心理關口。分析指，面對基金贖回潮的風險與日俱增，令多隻屬基金愛股的科技股持續有調整壓力。

騰訊昨日尾段越走越低，散戶於600元水平築起「血肉長城」護盤，該價位的買盤一度增至3,200個，涉及100萬股；該股最終險守600元，為3月25日以來新低。美團（3690）及阿里（9988）已多日處於100天線之下，單日齊跌約1%；其中美團更成為北水力沽對象，錄4.05億元淨流出。

美團高位累挫逾38%

科指連跌兩周，累計挫512點或6.1%。「ATMXJ」近期表現慘不忍睹，五隻股份均已從52周高位直插至少兩成。其中，美團回調幅度最大，由2月高位460元至今，累挫逾38%；阿里、小米（1810）及京東（9618）回調亦近三成。

耀才證券研究部副經理譚智樂表示，科技股面對基金贖回的風險大增，以「契媽」Catherine Wood打理的方舟投資（ARK Invest）旗下5隻主動型ETF為例，除了有倉位變動，於3月初更錄得淨流出，「市場最驚大型基金沽貨，散戶又跟住沽，令科技股破位向下跌，形成惡性循環」。他又指，從技術走勢去看，科指正處於熊市格局，「不選擇估底」，惟再失守8000點意味跌勢仍未喘定，短期宜持審慎態度，不應急於「接火棒」。

手機鏡頭製造商大立光昨日稱，4月份銷售因零部件短缺而下跌，拖累手機設備股氣氛。丘鈦（1478）最傷，挫8.8%至13.46元；舜宇（2382）插8.1%，報170.2元。

電動車升幅或全回吐

市傳上海拒向低於10萬元人民幣的電動車發新能源車車牌「綠牌」，消息觸發汽車股震盪，比亞迪（1211）全日挫5.7%，報145元；吉利（175）跌2.7%，報19.22元。據統計，目前中國新能源汽車市場共有33款售價在10萬元人民幣以下的電動車。譚智樂指出，電動車行業的風險持續發酵，除了競爭激烈等舊有問題，近期鋼材、原材料等成本價格急升，亦有機會令毛利率跟預期有落差，如今更遇政策陰霾，「最壞情況可能將去年底的升幅全部回吐」。

受累科技股走勢欠佳，港股昨高開低走，跌26點，收報28610點，成交1,534億元。不過，「跨境理財通」細節出台，利好中港銀行股，恒生（011）、中銀（2388）等齊破頂，收市各升1.2%及1.4%，分別報162.3元及29.15元。

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