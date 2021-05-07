【本報訊】近年不斷有新樓落成的將軍澳區，二手成交趨增，本月暫錄68宗成交，其中東港城兩房單位錄業主反價22萬元，以逼近800萬元成交。

於樓市高峯期備受追捧的東港城，屋苑至今已經有24年樓齡，仍受二手用家追捧。美聯物業林振聲表示，東港城5座中層G室，實用面積466方呎，兩房戶望山景，原業主今年2月放盤，當時叫價770萬元，隨着過去兩個月樓市氣氛高漲，業主最終反價共22萬元、加幅3%後，以792萬元售出單位，實用呎價16,996元。原業主2011年1月以331萬元購入單位，持貨10年，賬面賺461萬元，升幅1.4倍。

年輕夫婦584萬買葵芳閣

中原地產許偉業表示，葵芳閣2座高層H室，實用面積415方呎，兩房間隔，業主今年3月叫價620萬元放盤，一對年輕夫婦還價至573萬元，及後雙方最終達成協議，業主願減36萬元，買家則加價11.1萬元，最終以584.1萬元成交，實用呎價14,075元。據悉，該對年輕夫婦自去年尾開始搵樓，見上述屬高層兼開揚景靚單位，因而決定入市。原業主於2010年6月以191萬購入單位，持貨11年，賬面賺393.1萬元，單位升值2倍。

至於港島龍頭屋苑之一的鰂魚涌太古城，美聯物業吳肇基表示，寶安閣中低層D室，實用面積602方呎，兩房間隔，原業主於4月叫價1,180萬元放賣，最後減價至1,144.5萬元沽出，減價35.5萬元，減幅達3%，實用呎價19,012元。原業主1996年11月以約359萬元購入單位，持貨逾24年，賬面賺約785.5萬元，升幅2.2倍。