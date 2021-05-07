【本報訊】豪宅新盤持續獲承接，信置（083）何文田豪宅St. George’s Mansions連環沽出2伙，涉資1.8億元，消息指，兩伙單位屬同一買家購入。單位為2座16樓A室，面積1,870方呎，成交價8,900萬元，呎價47,914元；以及2座16樓B室，面積1,868方呎，成交價9,060萬元，呎價48,501元。兩伙均屬三房雙套間隔，設私人電梯大堂。

同區新地（016）何文田天鑄推出3伙大單位由下周二起招標。包括6座11樓A室、7座18樓及21樓B室共3個單位，前者為2,018方呎的四房套房大宅，後兩伙同屬1,066方呎的三房套房單位。招標期由5月11日至8月31日，每日招標1小時。

利奧坊．曦岸開放式撻定

近日大角嘴新盤利．晴灣23以折實平均呎價1.88萬元搶客，鄰近由恒地（012）發展的大角嘴利奧坊．曦岸，一伙只有193方呎的開放式戶，業主去年以呎價2.47萬元購入，近日撻定損失近48萬元。成交冊顯示，項目1座10樓N室，193方呎，入門左方已是廁所，為慳位用趟門設計，客飯廳及寢區只有約11.6呎長、5.66呎闊，活動範圍約65方呎。買家去年8月以477.238萬元購入，呎價24,728元。

恒大（3333）屯門掃管笏珺瓏灣II 3座22樓P室，面積238方呎，上月29日以456.7萬元沽出，呎價19,189元。交易在簽臨約後沒進展，料被沒收22.8萬元。

另外，延續上周的新盤混戰，今明兩日至少8盤開售，涉及567伙。周六先有黃竹坑晉環次輪賣180伙，同日起招標8伙。啟德The Henley招標12伙，周日接力首輪賣196伙。此外，旺角單幢盤千望開售45伙。