《禮拜日睇樓》入元朗睇YOHO Midtown。物業位處港鐵元朗站上蓋，基座商場的確應有盡有，場內食肆豐儉由人，不過識飲識食的街坊告訴小編會選擇行去雞地搵食。YOHO Midtown比第一期YOHO Town較好的其中一個優點，是可以從商場直上各座大堂，基本上出入是無懼風雨，當然價錢都有分別。美聯物業客戶經理吳寶珠（Gem）在商場等待小編，帶大家上樓睇屋苑暫時唯一最受歡迎兩房鎖匙盤。

美聯物業客戶經理吳寶珠表示，4月份元朗二手成交錄得約240宗，比起3月份錄得268宗，減少28宗或10.4%。其中YOHO Midtown在4月份錄得12宗成交，比起3月份錄得19宗，減少7宗或36.8%，反映二手盤源越來越緊張。雖然成交量減少，但價位變化不大，平均實呎仍然徘徊1.66萬元，與3月份1.67萬元相若。目前屋苑約50個放盤，其中鎖匙盤僅約3個。

今次推介單位為YOHO Midtown 1座中層單位，實用面積482方呎，叫價850萬元，呎價17,635元。這種間隔是屋苑最受歡迎的兩房單位，而且有樓睇的就僅此一間。單位保持原裝間隔，廚房廚櫃仍然乾淨企理，空間充足，廚櫃底預留空間放置洗衣機，廚房門後有一個凹位放置雪櫃，同時設有窗戶，令空氣流通。兩邊廳設計，客飯廳分明，並設有對流窗，客廳外望新元朗中心，從樓罅見到后海灣，前方是新地（016）元朗站上蓋項目，日後落成或影響景觀。浴室保留浴缸設計，戶主在牆身加裝一塊鏡，同時是明廁設計，令浴室保持通風。細房可以放到一張4呎睡床，但不少住戶都會偷窗台位去做一個睡床，令房間騰出更多空間放置衣櫃或書枱。主人房預留凹位做衣櫃，同時又放到一張雙人床，並設對流窗。由於單位所在座數為單邊，光猛開揚，望元朗市中心，甚至乎朗屏、天水圍都可以望到。

根據中銀及滙豐網上物業估價分別為836萬元及834萬元，叫價比估價高1.7%及1.9%。但她已經親身致電銀行更新估價，最新估價是估足的，相信因為最近成交價上升，普遍業主叫價都較進取。

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