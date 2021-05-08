樓市火熱，成交宗數出現報復式反彈，加上按揭優惠越來越吸引，銀行處理按揭呈「塞車」狀況。有意打算買樓的朋友，若果想食正樓市升浪，又想尋找最「So」按揭計劃，本文將分享3招按揭攻略，務求在旺市賺到盡。

攻略1：先報中小行再報大行

選擇到哪間銀行申請按揭，最重要是利率及現金回贈等條款，品牌不應在考慮之列，畢竟每間銀行都穩健安全。在這個背景下，積極增強競爭力的中小型銀行往往比大型銀行更着數，現時最佳按揭計劃是拆息（Hibor，H）加1.3%，總現金回贈額高達1.75%，相當吸引。

但中小型銀行配套不及大型銀行，批核時間較長，上車客要有耐性；大型銀行批核較快，但獲批後前線職員會以各種方法催促客戶簽署貸款信，甚至要脅「再不簽署就收回Offer」。很多時候申請人心態較弱，未等到中小型銀行批出按揭，便簽署了這些優惠較差的大型銀行。

故此，準買家最好先到優惠較好的中小型銀行申請按揭，隔兩星期後再去大型銀行，屆時幾個按揭計劃Offer差不多同一時間到手，可以貨比三家，甚至有籌碼向銀行爭取更多優惠。

攻略2：免被識穿已申請其他銀行

申請按揭，尤其是高成數按揭，都需要銀行前線職員費神跟進和爭取優惠。但如果他們查核環聯信貸（TU）時發現客戶原來不忠誠，同一時間有申請其他4、5間銀行按揭，成功簽單機會率直線下降，便未必有心機跟進，寧願花時間在「獨家」客戶身上。

但準買家申請按揭時要萬無一失，向幾間銀行申請按揭是不可或缺。要實行這件事而又避免讓銀行職員得悉，方法是先到最心儀銀行申請按揭，銀行查TU時發現自己是「獨家」，便會用心跟進，這時候再到其他銀行申請按揭作後備，是為明修棧道、暗渡陳倉。

攻略3：高成數按揭備齊文件

申請高成數按揭時，需要經過審批較嚴謹的按揭保險公司，不時要提供或補交很多文件，批核時間也是最慢的一環。如果想加快速度，可考慮主動向按揭保險公司提交所有證明文件，包括自住證明及首期來源等，減少往來時間。

還有一點要留意，如果同一時間申請幾間銀行按揭，幾份申請表都會同時傳送到去按揭保險公司，要小心每份申請表資料不要有出入，否則有機會被按揭保險公司盤問而耽誤批核。

市面上有兩間按揭保險公司——按證保險公司（HKMC）和昆士蘭按保（QBE），批核標準和所需文件不一，如果擔心自己申請按揭時會遇上各種「奇難雜症」，建議兩間同時申請。要注意，所有銀行都採用按證保險公司，但僅少數銀行與昆士蘭按保有合作，必須細分清楚。

子非魚

星之谷按揭轉介

https://starpagency.com

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