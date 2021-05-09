本周末兩日均有新盤開賣，搶佔二手客源。據中原統計，十大屋苑周末錄約17宗成交，按周無升跌；其中鰂魚涌太古城兩日錄得5宗買賣，跑贏各大藍籌屋苑。

中原數據指，十大屋苑本周末錄17宗成交，與上周末成交量相同，並屬連續12周錄得雙位數水平；惟多個新盤開售搶去客源，期內零成交屋苑增至3個，分別為鰂魚涌康怡花園、美孚新邨及東涌映灣園。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，業主於旺市下叫價硬淨，加上市場上筍盤或優質放盤短缺，令二手成交速度略為放慢；加上新盤吸引不少投資客，搶去市場焦點。

十個主要藍籌屋苑，本周六日以港島指標屋苑鰂魚涌成交佔最多。中原地產趙鴻運指，太古城市況持續暢旺，5月至今錄得15宗成交，本周末一連錄得5宗成交；最新成交單位為春櫻閣高層C室，實用面積897方呎，屬三房套連露台間隔，成交價為1,850萬元，呎價20624元。原業主於2013年5月以1,190萬元買入單位，持貨8年，賬面獲利660萬元或55%。

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