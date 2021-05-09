財政司司長陳茂波發表網誌，指電子消費券計劃正積極籌備中，預計在暑假期間開始接受登記及開始陸續派發。可以預期，今年下半年至明年初，電子消費券的使用將會為零售市場締造更多促銷和推廣業務的良機。

他指出，推出電子消費券的另一個目標，是推動電子支付在商戶，尤其是中小商戶中的使用。今年首季本港零售銷售貨值中，透過網上銷售的貨值為62.9億元，按年急升63%，遠高於整體零售貨值7.5%的增幅，反映這部份的增長動力強勁。不過，網上銷售貨值僅佔總銷貨額的7.7%；反觀內地，透過網上銷售的商品貨值佔總額逾20%，可見香港的零售商品網上銷售量仍有很大的提升空間。

陳茂波期望電子消費券透過提供市場誘因，鼓勵更多小商戶參與使用電子支付模式，長遠有利於他們接上其他網上銷售平台的機會，從而受惠於這個高速增長的板塊，也為他們提供轉型升級的契機。

在網誌中亦提到，香港經濟的確初見起色，今年首季按年增長7.8%。如果以按季作比較，更是連續三個季度呈增長。其中，私人消費開支亦結束了連續六季的跌勢，上季增加1.6%。不過，上季的經濟復蘇動力主要仍是靠出口拉動。其他行業如零售及餐飲等，表現仍有待進一步改善。

以餐飲業為例，食肆收益今年首季為197億元，比去年同期低約9%，與前年同期比較更是低37%。餐飲服務業聘用了逾23萬名打工仔，這行業的失業率仍高企在13.3%，遠高於6.8%的整體失業率。

經濟恢復亦需要路線圖。疫情受控，恢復跟內地通關和國際往還，經濟回穩，個人收入改善，才能持續帶動私人消費增加。過去的數據反映，私人消費持續好轉，才能支持就業市場改善，使失業率逐步回落，以及整體薪酬回升。

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