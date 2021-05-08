電影《我不是藥神》很多人都被感動過，那是真人真事改編，為大陸基層白血病人控訴藥廠賣天價抗癌藥的故事。電影結局當然主旋律地判了為病人走私平價藥的主角坐監，因為正義而犯法都是犯法，中國是不容許的，而國家亦善良地把該藥「格列衞」（Glivec，港譯「加以域」）納入醫保，造福病人。電影的故事大團圓結局，但大家知道，現實的殘酷從沒完結。

中國最大藥廠揚子江藥業，2020年收入達900億元（人民幣．下同），上月被市監局以違反《反壟斷法》罰款7.64億元，藥廠雖然表面稱「尊重決定、服從監管」，但暗地裏卻不斷上訴，認為處罰過重，又質疑當局拿到的證據雖然顯示了限制經銷商定價，但他們卻從沒採取懲罰措施，又沒有停止供貨，不具備懲罰性條款，強調自己沒有違壟斷法。

中國嚴懲市場壟斷，馬雲、馬化騰秒變鵪鶉，個個連聲謝主懲罰，惟揚子江藥業創辦人徐鏡人竟敢跟當局討價還價，內媒都指他在調查過程態度不合作。而中國網民狠批全國醫院診所都開揚子江的貴藥，年年加價，根本早有串通，而且揶揄他們的藥真的沒有負作用，因為根本無作用。

揚子江藥業多種王牌藥物如藍芩口服液、蘇黃止咳膠囊，內媒指出其最大買家為公立醫院，前者佔比竟高達七成。徐鏡人的成功，正正跟《我不是藥神》的藥廠一樣，控制了各大城市醫院的銷售渠道，每間醫院的藥物清單，都由他們在當地的銷售團隊把持，稱為「同鄉軍」。他們與醫生院長關係極佳，幾乎所有新藥都必經同鄉軍才能進醫院，因此揚子江的勢力才慢慢變大，所以就算沒對經銷商採懲罰性條款，一樣有實力影響市場運作。

中國藥業在如此制度下，同鄉軍自然是貪污溫床，而且合謀定價正是他們生存伎倆，否則就會發生像電影一樣走私平價藥的情況。徐鏡人被罰仍心有不甘，藥物亦未見即時減價，且看他是否仍有實力作反擊。

程凱

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