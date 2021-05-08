上周在webinar分享管理MPF的秘訣，席間亦提到與其作出特別自願性供款（SVC），甚至乎可扣稅自願性供款（TVC），更可取及增值的方法是月供ETF。

好多投資者都有個心魔，直覺自己眼光獨到，揀股一流，對ETF（交易所買賣基金）總是嗤之以鼻，認為炒股一日隨時賺一兩成，已經係ETF幾年回報升幅，無謂浪費時間、金錢，投資在這類「悶到嘔」 的產品。

九成芬佬跑輸ETF

去年疫後股市報復性反彈，造就無數牛市股神，或者大家計計數，刻下仍然袋袋平安的多，抑或由贏變平手、甚至倒蝕的更多。就算是美股三大指數，今年仍錄7%至14%回報，但諷刺地身邊不少美股投資者卻輸錢退場，原因是炒股不炒市，指數升、持股跌。

CNBC去年做了個調查，過去十年跑輸標普500指數（S&P）的大型基金約85.1%，而中型及細型基金跑輸S&P比例分別為88%及85.7%。坊間近九成基金跑輸S&P，不是個別事件，由MPF身上都有上述情況。

推出市場十年以上的美股MPF有7隻，截至4月底止，十年累計回報介乎182%至264%，平均為209%，同期追蹤S&P的ETF VOO（Vanguard Index Fund S&P 500 ETF）回報為284%，跑贏所有美股MPF。時間縮短至五年，十隻美股MPF回報介乎82%至155%，平均為105%。能跑贏VOO同期回報123%，只有一隻MPF（萬全美股MPF）。

同樣情況亦出現在環球股票基金，以至其他地區基金身上。當九成經理基金都輸給ETF，很多人會將責任歸咎於芬佬，芬佬都會犯錯、都會中伏輸大鑊、都會高買低沽，但高估基金經理功力之際，我更認為是投資者低估一個有效指數下的市場長期表現。

畢菲特旗下投資旗艦巴郡，旗下共有40多隻持股，當中竟包括兩隻ETF，包括VOO及另一隻SPY（SPDR S&P 500 ETF Trust)。股神甚至在遺囑中指示，他去世時家族繼承的90％金錢將投資於低成本的S&P 500 ETF Trust。

ETF另一個優勢是低成本，VOO每年管理費0.03%、SPY為0.09%。至於美股MPF管理費介乎0.8%至1.9%，點解可以差咁遠、點解大家MPF唔可以買VOO、SPY？了解到由上而下的利益關係網，大家只能無奈接受。除了焗供的5%強制供款，不要將多餘錢投放在自願性MPF供款，透過定期/月供ETF，就算對股市認識不深，實際上可以優勝於大多數投資專業人士。

投資沒有捷徑，風險與回報也是相對。散戶的通病是兩個「信」，分別是「自信」及「盲信」，如果長炒長輸的網友，建議你改變策略，買大型ETF悶悶地贏，好過刺激地輸。

日後會介紹其他指數ETF以及行業ETF，繼續留意。

股榮

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