Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，有業主放售日本大阪高層單位，該物業位處日本大阪市浪速區，物業於2011年建成，樓齡約10年，屬區內樓齡較新的物業。該物業全棟15層高，放售單位位於14樓，為稀少高層鳳凰樓，露台面向河景。該物業主要建築材料為鋼筋混凝土結構，實用面積約224呎，享土地及物業所有權。

物業座落於大阪市24區之一的浪速區大正車站附近，為大阪主要商業區之一。物業附近有兩站兩線可利用，從物業步行4分鐘，即可到達JR大阪環狀線大正車站，步行5分鐘即可到達Osaka Metro長堀鶴見綠地線大正車站，一線直達心齋橋及梅田站主要商業地區，交通便利。物業5分鐘徒步圈內設有超市、便利店、餐廳及藥房等等，生活配套完善。

該物業現時出租中，每月租金回報約5.16%，扣除雜費支出，每月實際回報高達約4.21%。買家為鐘情日本的香港人投資者，第一次投資海外物業，購入此物業作收租用途，物業最後成交價約92萬港元，平均呎價約1,529港元，是投資日本物業入門之選。

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