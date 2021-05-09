樓價上揚，年輕人「上車」不易。適逢今日母親節，一眾孝順兒女別出心裁送禮慶祝之餘，睇樓買樓已成港人假期最愛活動之一，四叔李兆基旗下恒地(012)今日開賣集團於啟德新發展區首個樓盤The Henley I，有「廿四孝媽媽」代兩名女兒付首期購買兩層一房戶，預計付首期約170萬元，給兩名女兒一人一層樓。

有媽的女兒真好! 慈母楊太與夫婿今日出現中環國際金融中心The Henley I售樓處，為兩名女兒揀樓，雖然啟德已有多個新盤開賣及陸續落成，楊太心儀啟德區屬新發展區，加上該區樓盤未如市區般擁擠，空間感較大，而且價格較同區新盤「仍算合理」，故為兩女兒提供首期，購入兩伙一房單位「上車」。至於楊小姐則表示，心儀啟德區有較多年輕人居住，加上項目設有低座單位，感覺較舒適。

以The Henley I首批價單96伙計算，最平一房單位折實748.88萬元，購入兩伙一房戶，預料大概花費約1,700萬元，若選擇即供付款樓價10%，買家於簽署臨時買賣合約後30天內支付，即楊母大約代兩名女兒支付樓價約170萬。

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